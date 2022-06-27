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    Kerem Kamal Akdeniz Oyunları'nda tuşla şampiyon

    Kerem Kamal Akdeniz Oyunları'nda tuşla şampiyon

    Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı.
    • 27.06.2022 - 23:01
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    Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli güreşçi Kerem Kamal, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti.

    Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Kerem Kamal, çeyrek finalde Mırıslı Haythem Mahmoud'u, yarı finalde de Hırvat rakibi Ivan Lizatovic'i yenerek finale yükseldi.

    Fransız rakibin sayı tuşuyla yenip şampiyon oldu

    23 yaşındaki Kerem, finalde karşılaştığı Fransız rakibi Leo Tudezca'yı tuşla mağlup ederek altın madalya kazandı.

    Kerem Kamal Akdeniz Oyunları'nda tuşla şampiyon - VİDEO

    Kerem Kamal Akdeniz Oyunları nda tuşla şampiyon #1

    Kerem Kamal Akdeniz Oyunları nda tuşla şampiyon #2

    Kerem Kamal Akdeniz Oyunları nda tuşla şampiyon #3

    Kerem Kamal Akdeniz Oyunları nda tuşla şampiyon #4

    Kerem Kamal Akdeniz Oyunları nda tuşla şampiyon #5

    Kerem Kamal Akdeniz Oyunları nda tuşla şampiyon #6

    Kerem Kamal Akdeniz Oyunları nda tuşla şampiyon #7

    Kerem Kamal Akdeniz Oyunları nda tuşla şampiyon #8


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