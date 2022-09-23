Kevin de Bruyne: Onlara karşı oynamaktan sıkıldım

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Belçika'nın Galler'i 2-1 yendiği maçtan önce Belçika'nın yıldızı Kevin De Bruyne, Galler'e karşı oynamaktan sıkıldığını açıkladı.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup beşinci haftasında Belçika, Galler'i konuk ettiği maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi ve Kevin de Bruyne kaydederken iki oyuncu birbirinin golünde asiste de imza attı.

Kevin de Bruyne, Galler ile oynamaktan memnun değil

Ancak Manchester City'nin yıldız orta sahası Kevin de Bruyne, maç öncesi verdiği bir demeçte Galler'e karşı oynamaktan memnun olmadığını belirtti. Telegraph'a konuşan Belçikalı yıldız, milli takım kariyerinin neredeyse yarısının Galler'e karşı oynamakla geçtiğini söyledi.

"Neden bilmiyorum ama sıkıcı"

Kevin de Bruyne, Galler konusunda verdiği demeçte, "Milli takım kariyerimin yarısının Galler'e karşı oynamakla geçtiğini hissediyorum. Neden bilmiyorum ama sıkıcı. Sanıyorum 12 kez onlara karşı oynadım, hep aynı takım..." sözlerinde bulundu.

İki takım son 10 yılda 9 maç yaptı

Belçika son 10 yılda Galler ile 9 kez karşılaştı. İki takım arasında oynanan bu maçların tamamı resmi müsabakaydı. Belçika bu maçlardan 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.