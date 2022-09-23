Petrol
86.16
-4.75%
Euro
17.8855
-0.86%
Dolar
18.4096
0.50%
Altın
974.5
-0.95%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
350.807
-0.45%
BTXN Coin
8.05
-1.10%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    Kevin de Bruyne: Onlara karşı oynamaktan sıkıldım

    UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Belçika'nın Galler'i 2-1 yendiği maçtan önce Belçika'nın yıldızı Kevin De Bruyne, Galler'e karşı oynamaktan sıkıldığını açıkladı.
    • 23.09.2022 - 20:10
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 20:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kevin de Bruyne: Onlara karşı oynamaktan sıkıldım

    UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup beşinci haftasında Belçika, Galler'i konuk ettiği maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Belçika'ya galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi ve Kevin de Bruyne kaydederken iki oyuncu birbirinin golünde asiste de imza attı.

    Kevin de Bruyne, Galler ile oynamaktan memnun değil

    Ancak Manchester City'nin yıldız orta sahası Kevin de Bruyne, maç öncesi verdiği bir demeçte Galler'e karşı oynamaktan memnun olmadığını belirtti. Telegraph'a konuşan Belçikalı yıldız, milli takım kariyerinin neredeyse yarısının Galler'e karşı oynamakla geçtiğini söyledi.

    Kevin de Bruyne: Onlara karşı oynamaktan sıkıldım #1

    "Neden bilmiyorum ama sıkıcı"

    Kevin de Bruyne, Galler konusunda verdiği demeçte, "Milli takım kariyerimin yarısının Galler'e karşı oynamakla geçtiğini hissediyorum. Neden bilmiyorum ama sıkıcı. Sanıyorum 12 kez onlara karşı oynadım, hep aynı takım..." sözlerinde bulundu.

    Kevin de Bruyne: Onlara karşı oynamaktan sıkıldım #2

    İki takım son 10 yılda 9 maç yaptı

    Belçika son 10 yılda Galler ile 9 kez karşılaştı. İki takım arasında oynanan bu maçların tamamı resmi müsabakaydı. Belçika bu maçlardan 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

    Kevin de Bruyne: Onlara karşı oynamaktan sıkıldım #3


    Çin'den ABD'ye soğuk savaş uyarısı
    Dünya

    Çin'den ABD'ye soğuk savaş uyarısı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    İzmir'de orman yangını başladı
    3. Sayfa

    İzmir'de orman yangını başladı

    Görüş Bildir