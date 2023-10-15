Konya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi! A Milli Futbol Takımımızın, Letonya ile Konya'da oynadığı maç öncesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir koreografi yapıldı.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu maçında A Milli Futbol Takımımız, Letonya ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçın öncesinde ise tribünlerde büyük bir coşku yaşandı.

Milli takıma büyük destek

Günler öncesinden çıkan biletleri satın alan ve stadyumu dolduran Konyalı futbolseverler, milli takıma büyük destekte bulundular.

Tribünleri karnaval yerine çeviren taraftarlar ellerindeki Türk bayraklarını heyecanla dalgalandırdı.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi

Öte yandan seremonide çok özel anlar yaşandı.

Konya tribünleri İstiklal Marşı'mızı büyük coşkuyla okurken, Eskişehir'de oynanan Ermenistan maçında olduğu gibi Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir koreografi yapıldı.

Ortaya çıkan bu görüntüler ise sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.