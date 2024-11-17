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AA & Ensonhaber

Takım sporunda uluslararası bir başarıyadaha imza attık.



Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, şampiyonada Hollanda'ya konuk oldu.

MİLLİ TAKIM, AVRUPA'NIN EN İYİ 10 TAKIMI ARASINA GİRDİ

Arnhem kentindeki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, A Ligi'ne yükselerek Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasına girmeyi başardı.

Korumalı Futbol Milli Takımı, organizasyonda daha önce İrlanda'yı Ankara'da mağlup etmişti.