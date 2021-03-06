Kroos'tan Mesut'a milli takım tepkisi

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma yönteminden memnun olmadığını belirten Kroos, "Ona kesinlikle ırkçılık yapılmadı" dedi.

Real Madrid'in Alman orta sahası Toni Kroos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için ırkçı Almanlar tarafından dışlanan ve milli takımı bırakmak zorunda kalan Mesut Özil hakkında konuştu.

"BIRAK YÖNTEMİNDEN MEMNUN DEĞİLDİM"

Kroos, "2018 Dünya Kupası sonrasında, Mesut Özil'in milli takımı bırakma yönteminden memnun değildim ve bu yüzden birçok insan için ben bir Nazi'ydim. Sarışın, mavi gözlü, profile uyuyordum. Bundan kurtulmayı başardım. Sahte bir profil açan herkes, başkalarına istediği gibi saldırabiliyor. Bana gelen mesajlar gerçekten çok farklı bir boyuta ulaşmıştı." dedi.

"KESİNLİKLE IRKÇILIK YAPILMADI"

Orta saha oyuncusu, "Mesut Özil, milli takımı bıraktıktan sonra, 'Kazanınca Alman, kaybedince mülteciyiz' demiş. Bu tamamen yanlış ve uygunsuz söylemlerdi. Kesinlikle ırkçılık yapılmadı. Almanya Futbol Federasyonu bu konuda hep rol model oldu" şeklinde yanıt vermişti." ifadelerini kullandı.