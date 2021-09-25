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    Kuntz: Başkan sabırlı olmamızı söyledi

    Kuntz: Başkan sabırlı olmamızı söyledi

    Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz yaptığı açıklamada, "Başkan sabırdan bahsetti ve Dünya Kupası olmazsa Avrupa Şampiyonası için yeni ve daha genç bir takım kuracağımızı belirtti." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 12:11
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    A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz bir Alman dergisine açıklamalarda bulundu.

    Kuntz, verdiği röportajda Norveç maçına hazırlık ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı konuşmayı anlattı.

    Almanya'nın Frankfurt bölgesindeki Oberursel-Taunus yakınlarındaki bir otelde Kicker dergisine röportaj veren Kuntz, "Türkler Dünya Kupası'na katılmak için son şansını kullanmak istiyor. Biz maçtan 4 gün önce sahada var olan yapı neyse onun üzerinden çalışma yapabileceğiz ama neyse ki uzun vadeli bir anlaşmamız var" diye konuştu.

    Kuntz: Başkan sabırlı olmamızı söyledi #1

    “DÜNYA KUPASI OLMAZSA AVRUPA ŞAMPİYONASI VAR”

    Kuntz ayrıca TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kendisine "Başkan sabırdan bahsetti ve Dünya Kupası olmazsa Avrupa Şampiyonası için yeni ve daha genç bir takım kuracağımızı belirtti." sözlerini kullandı.

    Kuntz: Başkan sabırlı olmamızı söyledi #2

    Kuntz: Başkan sabırlı olmamızı söyledi #3

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