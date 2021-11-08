Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili, "Milli takım seçimi için kasım ayında değil ama mart ayında karar vereceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TRT Spor'da soruları yanıtladı.

Milli Takım'da iyi bir hava yakaladıklarını belirten Kuntz, "İlk etapta konsantrasyonumuz Cebelitarık maçı olacak. Oyuncuları güçlü tutmak temel amacımız. Bu karşılaşmadan istediğimizi almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuntz: Ferdi'yle konuştum biraz zaman istedi ViDEO





"MART AYINDA KARAR VERECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım seçimini hala yapmamış olması tepki topluyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kuntz, "Birkaç hafta önce Ferdi ile Riva'da görüştük. Kendisine anlattık, verimli geçti.

Bir daha konuştuk sonra, biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu ve kasım ayında değil ama mart ayında karar vereceğini söyledi." açıklamasında bulundu.



