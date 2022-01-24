Kuntz: Portekiz'e kolay anlar yaşatmayacağız

Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz yaptığı açıklamada, "Portekiz ve İtalya maçlarında belki favori biz değiliz ama takım farklı yüzlerini göstermeyi başarmasını bekliyorum." dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yayıncı kuruluş beIN Spors'a açıklamalarda bulundu.

Portekiz maçından aday kadrosuna kadar birçok konuda konuşan Kuntz, rakiplere kolay maç vermeyeceklerini belirtti.

"FAVORİ BİZ DEĞİLİZ AMA..."

Kuntz açıklamalarında, "Bunu yapmak istiyorum ama oyuncuların da uygun olması gerekiyor. Portekiz ve İtalya maçlarında belki favori biz değiliz ama takımın farklı yüzlerini göstermeyi başarmasını bekliyorum. Rakiplerimize kolay zamanlar yaşatmayacağız. Galler ve İskoçya çıkmış olsaydı, Dünya Kupası'na gidiyoruz mu diyecekti insanlar? Onlara karşı daha çok kaybedecek şeyimiz var.

Onların çok daha farklı bir oyun anlayış şekli var. Favori olmadan buraya gelerek daha fazla avantaj yaşayabilirsin. En ufak bir şans elimize geçerse onu değerlendireceğimizden şüpheniz olmasın. Eşleşmelerden gayet memnunum. Sadece elemeler değil, 2024 açısından da bakarsanız biz, bu zorluklarla nasıl başa çıkarız diye düşünürüz.





“MART AYINDAKİ MAÇA ÇOK İYİ HAZIRLANMAK İSTİYORUZ”

Nasıl atak yapmalısınız, bekleyerek mi, topu alıp mı, sürekli presle aktif mi? Bunlar arasında seçim yapmak gerekiyor. Oyuncularla bunları konuşuyorum. Bizim için de çok önemli. Çok iyi hazırlanmak istiyoruz mart ayındaki Portekiz maçına.

Şu süreç içerisinde herhalde canlı izlemediğim takım yok gibi bir şey. Hangi koşullarda yargılayacağınız önemli oyuncuları. Basit bir seviyede mi yoksa büyük oyuncularla zor liglerde mi oynuyorlar? Daha sonra aralarında karşılaştırma yapıyorsunuz.





“DAHA SONRA GELECEK JENERASYONUN DA ÇOK ÖZEL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Daha fazla esneklik verir mi taktik açıdan diye düşünüyorsunuz. Yaklaşık 6 yeni oyuncu oldu 4 maçta oynattığım. Daha sonra gelecek jenerasyonun da çok özel olacağını düşünüyorum."

Benim için öncelikli olan şey hangi oyuncuların hangi pozisyonda oynama becerisine sahip olduğudur. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nu göz önünde bulunduralım, son oynadığı maçlar, milli takımdaki en iyi maçlarıydı bence.

Adım adım gitmek zorundayız. Mümkün olduğunca ileride kurmak istiyorum defans kurgumu. İleri oyuncularınızın da bunu yapabilecek yeteneğe ve isteğe sahip olması gerekiyor. Alman oyuncular her zaman 3. bölgede pres yaparlar ve şiddetli koşular atar, yorulmazlar.





“KENAN VE KAAN İÇİN KARAKTERLİ OYUNCULAR DEDİLER”

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'la ilgili Düsseldorf'tan bazı insanlara danıştım. İnanılmaz karakterli oyuncular diye cevap verdiler bana. İlk düşündüğüm şey, takım ruhunu kısa zamanda nasıl yerleştirebilirim diye düşündüm. Bu bizim için bir problemdi.

Konsantre olamıyorduk, mental anlamda güçlü değildik, maçlarda geri dönüş yapamıyorduk... Bu noktada ben de biraz odaklandım. Burada doğru bir karışım ve denge bulunmalı. Takım ruhu, taktik beceriler, fizik kondisyon gibi farklı konularda dengeyi bulmak lazım.

Oyuncularım 3-5 hafta oynamıyorsa hocalarına sorabiliyorum. Ben de oyuncuma katkıda bulunmak isterim. O da belki Stefan, bu aralar fiziksel olarak iyi değil diyecektir. Böylelikle oyuncularımla daha rahat görüşebilirim.

Türkiye'de oynayan bir oyuncumla görüştüm ve saha dışındaki davranışlarını çok da beğenmedim. Hamit'le konuştum, bu davranışlarıyla ilgili bu oyuncuyla konuşabilir miyiz dedim. Hamit ve diğer arkadaşlarım bize Türk olma şekliyle bazı argümanlar sundular.





“TAKIMLARA ‘NE ZAMAN HOCA BULACAKSINIZ?’ DİYE SORARIM”

Oyuncularımla nerede ne zaman konuşacağım bana kalmış. Kulüp hocaları belki rahatsız olabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlar yeni hocalarla çalışıyorlar. Hocaları yokken ne zaman bulacaksınız diye konuştum. Galatasaray'ın da uzun sürseydi soracaktım.

Portekiz'in ne kadar müthiş futbolculara sahip olduklarını biliyorum. Maçlarda ortaya koydukları yaratıcılık çok iyi. Maç planınızla diş geçiremeyeceğiniz bir yaratıcılık sergiliyorlar. Genç oyuncuları açısından da yukarı çıkan oyuncuları var. Önemli, deneyimli oyunculardan oluşan bir Portekiz'le oynayacağız belki ama belki genç Türk takımı inanılmaz bir sonuca imza atar.





“UĞURCAN NET AMA DİĞERLERİ DE ÇOK İYİ”

Uğurcan net ama diğer kaleciler de çok iyi ve yetenekli. Uğurcan dün çok iyi bir maç çıkardı. 2-3 hafta önce biraz dikkati dağınıktı ama bu genç oyuncularda zaman zaman ortaya çıkan bir sorun. Genel olarak çok iyi bir jenerasyonumuz var. Defansta fazla değişiklik yapamadım. Ferdi'nin kararı bize farklı diziliş fırsatları sunabilir. Hakan, Orkun iyi performanslar sergilediler.

Berat'la ilgili biraz 'Problem Child, problem çocuk' sorunu var. Çok yetenekli olduğunu görebiliyorum ama gelişiminde sıkışmış durumda gözüküyor. Trabzon'daki arkadaşlarımla da görüşüyorum sebebini.

“AHMETCAN, BABEL’E KARŞI ÇOK İYİ OYNADI”

Barış Alper'den bahsetmek istiyorum. Barış, 2021'de nasıl ilerleme kaydetti ona bakıyoruz. Alt takımlardan gelen oyuncuların milli takım seviyesinde oynaması bizim için önemli. Orada da 12 tane oyuncu var yukarı çıkmayı bekleyen. Odaklandığım konulardan birisi bu. Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ın çok iyi bir oyun çıkardığını gördünüz. Babel'e karşı çok iyi oynadı.

Ben belki milli takım teknik direktörü olabilecek en iyi isim olmayacağım ama her zaman yüzde 100'ümü vereceğim. Oyuncuların ne kadar baskı altında olduklarının farkındayım. Hamit de baskıyı hissediyor. Beraberce yabancı teknik direktörle çalışma kararı verdiler." ifadeleri kullandı.