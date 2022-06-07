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    Kuntz'tan Sergen Yalçın itirafı

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Alman basınına verdiği röportajda geçmişte en iyi takım arkadaşının Sergen Yalçın olduğunu söyledi.
    • 07.06.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 15:05
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    Kuntz'tan Sergen Yalçın itirafı

    Almanya'nın önde gelen spor dergisi Kicker, efsanelerle röportaj serisine devam ediyor.

    Kicker'in son röportajında, Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz yer aldı. Kuntz, röportajda Sergen Yalçın hakkında övgü dolu sözler söyledi.

    Stefan Kuntz, kendisine sorulan 'En iyi takım arkadaşın kimdi?' sorusuna "Sergen Yalçın" yanıtını verdi. Kuntz, "Beşiktaş'ta oynayan Sergen Yalçın'dı. Sergen Yalçın, sizin nereye gideceğinizi sizden önce bilen yetenekli bir oyun kurucuydu." ifadesini kullandı.

    Kuntz tan Sergen Yalçın itirafı #1

    Sergen Yalçın'la gerginlik yaşamıştı

    Hatırlanacağı üzere Türkiye Milli Futbol Takımı'nın başına geçtiği ilk günlerde Stefan Kuntz, Sergen Yalçın ile ilgili bir açıklama yapmış ve bu açıklama Yalçın'ı sinirlendirmişti.

    Kuntz, "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum." demişti.

    Sergen Yalçın ise "Stefan Kuntz benimle ilgili konuştu. Önce saçmaladı sonra toparlamaya çalıştı. Bana bir şey söylemek isteyen varsa doğrudan söylesin, kıvırtmaya gerek yok. Benim kimseyle kötü diyaloğum yok, kötü konuşmuyorum. Bu insanlar Avrupa'da yaşıyor, benimle ilgili cümleler kuruyorlar. Bu konularla ilgili diyaloğa girmek istemiyorum ama girmek isteyen varsa gireriz. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

    Kuntz tan Sergen Yalçın itirafı #2


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