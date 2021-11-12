Kuntz'un Cebelitarık maçı planı belli oldu

Cebelitarık karşısında A Milli Takımımızın hocası Kuntz'un, çift forvetle sahaya çıkması bekleniyor.

2022 Dünya Kupası finallerine katılma yolunda A Milli Takımımıza, grup ikincisi olarak Play-Off'a katılma yolunda sadece galibiyetler yetmeyebilir.

Elemelerde puan eşitliği durumunda genel averaja bakıldığı için şu an 17 puanla iki puan önümüzde yer alan ve Letonya'yı konuk edecek ikinci Norveç'in, 9 averajı bulunuyor.

Teknik direktör Stefan Kuntz, yarınki Cebelitarık karşılaşmasında tüm planlarını bol gollü bir galibiyet üzerine yaptı.

BURAK - HALİL İKİLİSİ FORVETTE

İşte bu doğrultuda Kuntz'un kafasındaki taktik ve ilk 11'i şekillenmiş gibi gözüküyor. Alınan bilgiye göre Alman hoca, çift forvetle sahaya çıkacak.

Kaptan Burak Yılmaz'ın yanında Halil Dervişoğlu oynayacak. Halil'in biraz daha Burak'ın gerisinde olup, orta sahaya yakın oynaması bekleniyor.

Oyunun gidişatına göre de Serdar Dursun ve Kenan Karaman hamleleri olabilir. Orta alanda göbekte Ozan Tufan ve Berat'ın yer alması, kanatlarda solda Hakan Çalhanoğlu, sağda Kerem'in forma giyeceği konuşuluyor. Kerem'in savunma arkasına koşular yapması, Hakan'ın da hücumda oyunu yönlendiren isim olarak kullanılacağı bildirildi.