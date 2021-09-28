Euro
10.3665
0.46%
Dolar
8.871
0.61%
Altın
496.42
0.04%
Borsa
1.389
-0.22%
Bitcoin
371.700
-4.38%
EXEN Coin
19.92
-7.30%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Kuntz'un diğer yardımcısı Lichte oldu

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un teknik ekibinde yer alacak Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte, Türkiye Futbol Federasyonu ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuntz'un diğer yardımcısı Lichte oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stejan Kuntz'un yardımcılıklarına Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte'yi getirdi.

    Kuntz'un yardımcılarından 1981 doğumlu Kenan Koçak, SV Waldhof Mannheim takımının altyapısında futbola başladı. Futbolculuk hayatında DSV Leoben, Austria Salzburg (RB Salzburg] ve teknik direktörlüğünü Kuntz'un yaptığı Mannheim'da forma giydi.

    İlk antrenörlük deneyimini 2009-2010'da Türkspor Mannheim ile yaşayan Koçak, 2011-2013 yılları arasında VfR Mannheim takımını çalıştırdı. Daha sonra 3 sezon SV Waldhof Mannheim'ın başına geçen Koçak, Almanya 2. Lig ekiplerinden SV Sandhausen ve Hannover 96'da görev yaptı.

    Kuntz un diğer yardımcısı Lichte oldu #1

     

    KARİYERİ ALTYAPI SORUMLUSU OLARAK BAŞLADI

    SC Paderborn'da altyapı sorumlusu olarak çalışan Lichte, daha sonra aynı kulüpte profesyonel takımda yardımcı antrenör olarak görev aldı.

    2011-2012 sezonunda St. Pauli'de aynı görevde bulunan Lichte, 2012-2014 yılları arasında Bayer Leverkusen'de yardımcı antrenörlük yaptı.

    2014-2015 sezonunda Hannover 96'da farklı dönemlerde A takım yardımcı antrenörü ve genç takımlar sorumlusu olarak görev alan Lichte, FSV Mainz 05'te 2020'de teknik direktör olarak çalıştı.

    Kuntz un diğer yardımcısı Lichte oldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir