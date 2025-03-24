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Haber Merkezi

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final rövanşları oynandı.

İlk maçı 2-0 kaybeden Fransa, evinde Hırvatistan'a 2-0 üstünlük sağlayarak mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Fransa'nın ataklarında başarılı kurtarışlar yaparken, penaltılarda ise devleşen Mike Maignan oldu. Penaltı atışlarını 5-4 kazanan Fransa, yarı finale yükseldi.

MBAPPE'DEN LIVAKOVIC'E MÜDAHALE

Fransa'da Kylian Mbappe'nin Livakovic'e yaptığı hareket ise maça damga vuran anlardan biri oldu.

Mbappe, yerde topun kontrolünü sağlayan Livakovic'in omuzuna diziyle bilinçli bir müdahalede bulundu.

Livakovic acı içinde yerde yatarken, takım arkadaşları da Mbappe'nin üzerine yürüdü ve kısa süreli gerginlik yaşandı.