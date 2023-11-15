Leon Goretzka'dan Türkiye sözleri! Harika bir maç olacak

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A Milli Futbol Takımımız, 18 Kasım Cumartesi gecesi Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Mücadele TSİ 22.45'te, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Bu milli maç öncesinde ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Leon Goretzka, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Türkiye ile oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyorum"

Maçı sabırsızlıkla beklediğini söyleyen 28 yaşındaki yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ile oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Harika bir maç olacak. Galatasaray ile oynadığımız iç saha maçında atmosferin nasıl olacağına dair biraz fikir edindik. Umarım harika bir maç olur ve maçın sonunda herkes sahadan tokalaşarak ayrılır.