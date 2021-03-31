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    Letonya basınının Türkiye maçı yorumu

    Letonya'nın A Milli Takımımız ile 3-3 berabere kalması, ülke basınında sevinçle karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 11:14
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    Letonya basınının Türkiye maçı yorumu

    A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubu 3. maçında sahasında Letonya'yı ağırladı.

    Hollanda ve Norveç gibi güçlü takımları yenen ay-yıldızlı ekibimizin, 3-1 öne geçtiği maçta sahadan beraberlikle ayrılması Letonya basınını da şaşırttı.

    Letonya basınının Türkiye maçı yorumu #1

    "İSTANBUL'DA MÜTHİŞ BİR BERABERLİK"

    İstanbul'da futbolcuların kahramanca mücadele ettiğini yazan Letonya basını, "Letonyalı futbolcular İstanbul'da kahramanca mücadele etti. 2-0 ve 3-1 geriye düşmesine rağmen harika bir geri dönüşe imza attı. İstanbul'da, müthiş bir beraberlik. Üstelik grubun en önemli favorilerine karşı alınan bir beraberlik bu." ifadelerine yer verdi.

    Letonya basınının Türkiye maçı yorumu #2

    Letonya basınının Türkiye maçı yorumu #3

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