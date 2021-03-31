Letonya basınının Türkiye maçı yorumu

Letonya'nın A Milli Takımımız ile 3-3 berabere kalması, ülke basınında sevinçle karşılandı.

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubu 3. maçında sahasında Letonya'yı ağırladı.

Hollanda ve Norveç gibi güçlü takımları yenen ay-yıldızlı ekibimizin, 3-1 öne geçtiği maçta sahadan beraberlikle ayrılması Letonya basınını da şaşırttı.

"İSTANBUL'DA MÜTHİŞ BİR BERABERLİK"

İstanbul'da futbolcuların kahramanca mücadele ettiğini yazan Letonya basını, "Letonyalı futbolcular İstanbul'da kahramanca mücadele etti. 2-0 ve 3-1 geriye düşmesine rağmen harika bir geri dönüşe imza attı. İstanbul'da, müthiş bir beraberlik. Üstelik grubun en önemli favorilerine karşı alınan bir beraberlik bu." ifadelerine yer verdi.