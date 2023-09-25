Letonya futbol maçının oynanacağı stat değişti

AA & Ensonhaber
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.
Federasyon, daha önce Letonya maçının Adana'da oynanacağını duyurmuştu.
Bilet satışları 9-10 Ekim'de
Öte yandan, karşılaşmanın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için 9 Ekim Pazartesi günü yapılacak.
Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.
Letonya maçının genel bilet satışları ise 10 Ekim Salı günü başlayacak.