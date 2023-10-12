Letonya sahasında Ermenistan'ı yendi A Milli Takımımızın yer aldığı D Grubu'nda Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

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Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda rakiplerimizden Letonya ile Ermenistan karşı karşıya geldi.

Skonto Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Letonya 2-0'lık skorla kazandı.

Letonya iki golle güldü

Letonya'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Janis Ikaunieks ile 68. dakikada Daniels Balodis kaydetti.

Ev sahibi ekipte Marcis Oss, 52. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ermenistan 7 puanda kaldı

Bu galibiyetle birlikte Letonya gruptaki ilk puanlarını alarak 3 puana yükseldi. Ermenistan ise 10'ar puanlı Hırvatistan ve Türkiye'nin ardından 7 puan ile maç fazlasıyla üçüncü sırada kaldı.

Letonya gelecek maçta A Milli Takımımız ile Konya'da karşılaşırken, Ermanistan evinde Galler'i konuk edecek.