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Letonya - Türkiye - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 11.10.2021 - 21:33
- Güncelleme : 11.10.2021 - 23:45
Maç sonucu: Letonya 1-2 Türkiye
90+8' Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooolllllllll... Letonya 1-2 Türkiye (Burak Yılmaz)
90+6' A Milli Takımımız penaltı kazandı!
76' Gooool... Letonya 1-1 Türkiye (Serdar Dursun)
70' Gol... Letonya 1-0 Türkiye (Merih Demiral K.K)
51' Hakan Çalhanoğlu'nun serbest vuruşu direğin yanından auta çıktı!
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Letonya 0-0 Türkiye
38' Letonya tehlikeli geldi. Son anda savunmamız araya girdi.
34' Şık çalımlarla Letonya savunmasından kurtulan Cengiz Ünder, Zjuzins'in müdahalesiyle yerde kaldı ve milliler, tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.
17' Paslaşarak kullandığımız korner organizasyonunda Hakan arka direğe nefis kesti, Merih'in dokunuşu yandan auta çıktı!
7' Letonya tehlikeli geldi. Merih Demiral çizgiden çıkardı.
1' Maç başladı.
İLK 11'LER
Letonya: Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Zjuzins, Emsis; Jaunzerns, Uldrikis, Ciganiks; Gutkovskis
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak