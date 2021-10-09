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    Letonya-Türkiye maçının hakemi

    A Milli Futbol Takımımızın, 11 Ekim tarihinde Letonya ile oynayacağı mücadeleyi İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 12:16
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    Letonya-Türkiye maçının hakemi

    A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'ya konuk olacak.

    İSVEÇLİ HAKEM ATANDI

    Ay-yıldızlılarımız maç öncesi 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Letonya ise 12 puanla 5. sırada bulunuyor.

    11 Ekim Pazartesi günü oynanacak müsabakayı yönetecek hakem belli oldu. Letonya - Türkiye mücadelesini İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

    Letonya-Türkiye maçının hakemi #1

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