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Letonya-Türkiye maçının hakemi
A Milli Futbol Takımımızın, 11 Ekim tarihinde Letonya ile oynayacağı mücadeleyi İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.
- Haber Merkezi
- 09.10.2021 - 12:05
- Güncelleme : 09.10.2021 - 12:16
A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'ya konuk olacak.
İSVEÇLİ HAKEM ATANDI
Ay-yıldızlılarımız maç öncesi 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Letonya ise 12 puanla 5. sırada bulunuyor.
11 Ekim Pazartesi günü oynanacak müsabakayı yönetecek hakem belli oldu. Letonya - Türkiye mücadelesini İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.