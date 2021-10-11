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    Letonya-Türkiye maçının ilk 11'leri

    A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'nın konuğu oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 20:17
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 21:36
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    Letonya-Türkiye maçının ilk 11'leri

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Letonya'ya konuk olacak.

    Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, İsveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak.

    G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Milli Takım, Letonya'yı yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor.

    İLK 11'LER

    Letonya: Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Zjuzins, Emsis; Jaunzerns, Uldrikis, Ciganiks; Gutkovskis

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak

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