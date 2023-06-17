Letonya'nın son 5 yılda 2 gol attığı takımlar! Listede Türkiye iki kez var

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu maçında A Milli Futbol Takımı, Letonya'ya konuk oldu.

10 kişi kalan karşısında kabusu yaşayan A Milli Takımımız 90+4'te yediği golün ardından İrfan Can Kahveci ile skoru 3-2'ye getirse de futbol anlamında taraftarı memnun etmedi.

Bu skorun ardından ise ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Son 5 yılda Letonya'dan 2 gol ve üzeri yiyen takımlar

Letonya'nın son 5 yılda 2 gol ve üzeri attığı takımların A Milli Takımımız seviyesinden oldukça düşük olması tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre; Letonya, San Marino, Andorra, Cebelitarık, Andorra, Moldova ve Lihtenştayn'a 2 gol ve daha fazlasını atabildi.

Söz konusu istatistiklerde Türkiye'nin iki kere yer alması ise dikkatleri üzerine çekerken A Milli Takımımıza yoğun eleştiriler geldi.