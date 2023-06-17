Letonya'nın son 5 yılda 2 gol attığı takımlar! Listede Türkiye iki kez var 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren A Milli Takımımız, Letonya'yı 3-2 yense de oynanan futbol mutlu etmedi. Öte yandan Letonya'nın son 5 yıldaki istatistikleri de eleştirileri daha da artırdı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Letonya'ya konuk oldu. 10 kişi kalan Letonya karşısında kabusu yaşayan A Milli Takımımız 90+4'te yediği golün ardından İrfan Can Kahveci ile skoru 3-2'ye getirse de futbol anlamında taraftarı memnun etmedi. Bu skorun ardından ise ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Son 5 yılda Letonya'dan 2 gol ve üzeri yiyen takımlar Letonya'nın son 5 yılda 2 gol ve üzeri attığı takımların A Milli Takımımız seviyesinden oldukça düşük olması tepki çekti. Edinilen bilgiye göre; Letonya, San Marino, Andorra, Cebelitarık, Andorra, Moldova ve Lihtenştayn'a 2 gol ve daha fazlasını atabildi. Söz konusu istatistiklerde Türkiye'nin iki kere yer alması ise dikkatleri üzerine çekerken A Milli Takımımıza yoğun eleştiriler geldi.