Letonya'yı mağlup eden Hırvatistan ikinciliğe yükseldi 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı deplasmanda 2-0 yenen Hırvatistan, ikinci sıraya yerleşti.

ensonhaber.com

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. hafta karşılaşmasında Dainis Kazakevics'in çalıştırdığı Letonya ile Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Stadions Skonto'da oynanan maçı konuk ekip Hırvatistan, 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Lovro Majer ve 16. dakikada Andrej Kramaric attı.

Hırvatistan'da Fenerbahçeli Dominik Livakovic, 90 dakika sahada kaldı.

Hırvatistan, liderlik iddiasına devam etti

Böylece Hırvatistan son hafta öncesinde puanını 13'e yükselterek Avrupa Şampiyonası bileti ve liderlik iddiasını sürdürdü.

Grupta günün diğer maçındaysa Ermenistan'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Galler liderlik şansını kaybederken gruptan çıkma hayallerini de zora soktu.

Grubun kaderi son hafta belli olacak

D Grubu'nda önümüzdeki salı günü oynanacak Galler - Türkiye ve Ermenistan - Hırvatistan karşılaşmalarının ardından ay-yıldızlılarımızla birlikte EURO 2024 bileti alacak diğer takım ve grubun lideri belli olacak.

İşte D Grubu'nda puan durumu