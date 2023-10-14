İHA

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 3. maçında Ümraniye Belediye Şehir Stadı’nda karşılaştığı San Marino’yu 5-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme, şu şekilde konuştu:

İlk etapta oyun tarzımızı sahaya yansıttığımız için çok sevinçliyiz. Kaç aydır uyguladığımız oyun tarzımız var. Skora da yansıdı. Aslında 9, 10, 11’e gidecek bir maçtı. Ama 5 oldu, ona tamam diyelim. İlk iki maçta İrlanda ve İtalya’ya karşı istediğimiz skor çıkmadı. Bundan dolayı bu maç ve Letonya maçı önemliydi. Kasım ayında Norveç maçı var. Final maçı gibi bir şey olacak. Onun önemi çok fazla. Oradaki maçın önemini arttırmak için Letonya’yı kesinlikle yenmek zorundayız. Bugün genç bir takımla çıktık. Bu Türkiye adında çok önemli bir şey. A Milli Takımımız, Avrupa’nın en genç milli takım. Biz de Avrupa’nın en genç Ümit Milli Takımı’na sahibiz. İniş, çıkış oluyor. Biz bunu biliyoruz. Bu yoldan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz.