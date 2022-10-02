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    Liberya'yı 5-0 yenen Ampute Milli Takım son 16'da

    Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, A grubu ikinci maçında Liberya'yı 5-0 yendi.
    • 02.10.2022 - 23:39
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    Liberya'yı 5-0 yenen Ampute Milli Takım son 16'da

    Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ev sahibi Türkiye, A grubundaki ikinci maçında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde Liberya'yla karşılaştı.

    Maça iyi başlayan Türkiye, Ömer Güleryüz'ün ceza sahası içinde topu yerden köşeye göndermesiyle 1-0 öne geçti.

    Ömer Güleryüz, 26. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti ve ilk yarı 2-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

    Liberya yı 5-0 yenen Ampute Milli Takım son 16 da #1

    İkinci yarı

    İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren milliler, 30. dakikada Ömer Güleryüz ile bir gol daha buldu. Maçın 36. dakikasında Muhammet Yeğen ve 45. dakikada Savaş Kaya ile fileleri havalandıran Türkiye, Liberya'yı 5-0 mağlup etti.

    Liberya yı 5-0 yenen Ampute Milli Takım son 16 da #2

    Son 16'ya kaldılar

    AA'nın haberine göre; Milliler, bu sonuçla A Grubu'nda puanını 6'ya yükseltti ve ilk iki sırayı garantileyerek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

    Liberya yı 5-0 yenen Ampute Milli Takım son 16 da #3

    Ampute Futbol Milli Takımı, ilk maçında da Fransa'yı 3-0 yenmişti.

    Milliler, A Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın saat 20.00'de Haiti ile karşılaşacak.

    Liberya yı 5-0 yenen Ampute Milli Takım son 16 da #4

    Liberya yı 5-0 yenen Ampute Milli Takım son 16 da #5

    Liberya yı 5-0 yenen Ampute Milli Takım son 16 da #6

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    Liberya yı 5-0 yenen Ampute Milli Takım son 16 da #8


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