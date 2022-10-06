Lionel Messi: Katar, benim için son Dünya Kupası olacak

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerine nokta koyacağını açıkladı.

Arjantinli gazeteci Sebastian Vignolio'ya açıklamalarda bulunan Lionel Messi, milli takımla ilgili geleceğini netleştirdi.

"Benim için son Dünya Kupası"

Messi, "Evet, kesinlikle benim için son Dünya Kupası. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Bu sezon kesinlikle çok iyi bir sezon öncesi geçirdim. Geçen yıl her şey ters gittiği için bunu yapamamıştım. Geçen sezon antrenmanlara geç başlamıştım, geri döndüğümde de sakatlandım" ifadelerini kullandı.

"Bizim üzerimizde takımlar var"

Dünya Kupası için heyecanlı olduğunu ve günleri saydığını kaydeden yıldız isim, favori olup olmadıkları yönünde gelen soruya ise, "Her şeyin iyi olması nedeniyle çok iyi bir noktaya geldik. Ama Dünya Kupası'nda her şey olabilir. Tüm maçlar zor, bu yüzden Dünya Kupası bu kadar özel çünkü favoriler her zaman kazananlar değil. Büyük aday mıyız, bilmiyorum, ama Arjantin kendi içinde tarihi sebebiyle bir adaydır ama bence favori değiliz. Bizim üzerimizde takımlar var" diye konuştu.

Arjantin tarihinin en golcüsü

35 yaşındaki Arjantinli yıldız, milli formayla çıktığı 164 maçta 90 gol kaydetti. Lionel Messi, bu gol sayısıyla milli forma altında en çok gol atan Arjantinli oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor.