Lionel Messi'den 2022 Dünya Kupası itirafı! "Kazanamasaydık bırakırdım" Yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin'le şampiyonluğa ulaşamasaydı milli takımı bırakacağını itiraf etti.

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Kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden yıldız futbolcu Lionel Messi, kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

Big Time podcast programında konuşan Messi, emekliliği ve Dünya Kupası hakkında ilginç ifadelerde bulundu.

"Futboluma yönelik eleştiriler beni etkilemiyor"

36 yaşındaki isim, sözlerine şöyle başladı:

Futboluma yönelik eleştiriler beni etkilemiyor. Kimin ne söylediği umurumda değil. Eleştiriler saygı çerçevesinde olduğu sürece benim için bir sıkıntı yok.

"Dünya Kupası'nı kazanamasaydık, milli takımı bırakırdım"

Ülkesi Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanması hakkında konuşan Messi, şu sözleri sarf etti:

Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan maçı dışında turnuvadan gerçekten çok keyif aldım. Fransa'ya karşı oynadığımı finali kazandık ve o maç, çok güzel bir maçtı. Şayet Katar'da Dünya Kupası'nı kazanamasaydık, milli takımı bırakırdım.

"Kendimi çok iyi eleştiririm"

Son olarak emekliliği ile ilgili konuşan Lionel Messi, şu ifadeleri kullandı:

Artık performans gösteremediğimi, keyif alamadığımı ya da arkadaşlarıma yardım edemediğimi hissettiğim an bırakacağımı biliyorum. Kendimi çok iyi eleştiririm. Ne zaman iyi oynadığımı veya ne zaman kötü performans sergilediğimi anlarım. O adımı atma zamanının geldiğini hissettiğimde, yaşımı düşünmeden hareket edeceğim. Kendimi iyi hissedersem yarışmaya devam etmeye çalışacağım çünkü gerçekten sevdiğim ve nasıl yapılacağını bildiğim şey futbol...

Bu sezon 5 maçta forma giydi

Güncel değeri 30 milyon euro olan dünya yıldızı, bu sezon Inter Miami formasıyla 5 karşılaşmaya çıktı.

Tecrübeli isim, bu maçlarda 5 gol ve 2 asistle mücadele etti.