Lionel Messi'nin milli takım forması emekliye ayrılacak Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, Lionel Messi emekli olduktan sonra 10 numaralı milli takım formasını ömür boyu emekliye ayıracaklarını açıkladı.

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Yaz transfer döneminde Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den ayrılan ve MLS takımı Inter Miami'ye bedelsiz bir şekilde transfer olan Lionel Messi, Arjantin tarafından onurlandırıldı.

Futbol kariyerine ABD'de devam eden yıldız futbolcunun 10 numaralı milli takım forması, emekliye ayrılacak.

"10 numarayı bir daha kimsenin giymesine izin vermeyeceğiz"

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia yaptığı açıklamada, Lionel Messi futbolu bıraktıktan sonra 10 numaralı formayı emekliye ayıracaklarını söyledi.

Claudio Tapia, Messi'nin formasıyla ilgili şu sözleri sarf etti:

Messi milli takımdan emekli olduğunda 10 numarayı bir daha kimsenin giymesine izin vermeyeceğiz. 10 numara, onun onuruna ömür boyu emekliye ayrılacak.

İlk milli maçına 2005'te çıktı

Arjantin Milli Takımı formasını ilk kez 17 Ağustos 2005 tarihinde Macaristan'la oynanan hazırlık maçında giyen Lionel Messi, birçok başarının da sahibi oldu.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Arjantinli yıldız, COPA America'da 2021'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

36 yaşındaki isim, Arjantin Milli Takımı'yla Finalissima, U20 Dünya Kupası ve 2 kez Olimpiyat şampiyonluğu kazandı.

180 karşılaşmada 106 gol ve 56 asist yaptı

Kulüp kariyerinde Barcelona, Paris Saint-Germain ve Inter Miami formalarını giyen Messi, Arjantin Milli Takımı ile 180 karşılaşmaya çıktı.

Yıldız futbolcu, bu maçlarda 106 gol ve 56 asistle mücadele etti.