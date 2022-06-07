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    Litvanya - Türkiye maçının muhtemel 11'leri

    A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 2. maçında Litvanya'ya konuk oluyor.
    • 07.06.2022 - 08:42
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    Litvanya - Türkiye maçının muhtemel 11'leri

    A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Litvanya'ya konuk olacak.

    Başkent Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    Müsabakada, Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Novak Simovic düdük çalacak. Simovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.

    Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

    Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup eden milli takım lider durumda bulunuyor. Grubun diğer maçında ise üç puanı bulunan Lüksemburg, Faroe Adaları'na konuk olacak.

    Muhtemel 11'ler

    Litvanya: Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Yunus, Doğukan, Serdar


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