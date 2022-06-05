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    Litvanya - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm gözler o tarihte!

    UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Peki Litvanya - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 11:45
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    Litvanya - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm gözler o tarihte!

    UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi.

    Müsabakadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Akabinde tüm gözler, gruptaki ikinci maça çevrildi. Türkiye, ikinci maçında deplasmanda Litvanya ile kozlarını paylaşacak.

    Bu noktada ay-yıldızlıları desteklemek isteyen futbolseverler, Litvanya - Türkiye maçının tarihini araştırmaya başladı.

    Peki Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye UEFA Uluslar Ligi fikstürü...

    Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Litvanya - Türkiye milli maçı, 7 Haziran 2022 Salı günü saat 21.45'te başlayacak. LFF Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    Türkiye UEFA Uluslar Ligi fikstürü:

    • Lüksemburg - Türkiye: 11 Haziran 2022 Cumartesi 21.45
    • Türkiye - Litvanya: 14 Haziran 2022 Salı

    Litvanya - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm gözler o tarihte! #1


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