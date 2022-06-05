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- Litvanya - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm gözler o tarihte!
Litvanya - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm gözler o tarihte!
- Haber Merkezi
- 05.06.2022 - 11:45
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi.
Müsabakadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Akabinde tüm gözler, gruptaki ikinci maça çevrildi. Türkiye, ikinci maçında deplasmanda Litvanya ile kozlarını paylaşacak.
Bu noktada ay-yıldızlıları desteklemek isteyen futbolseverler, Litvanya - Türkiye maçının tarihini araştırmaya başladı.
Peki Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye UEFA Uluslar Ligi fikstürü...
Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Litvanya - Türkiye milli maçı, 7 Haziran 2022 Salı günü saat 21.45'te başlayacak. LFF Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Türkiye UEFA Uluslar Ligi fikstürü:
- Lüksemburg - Türkiye: 11 Haziran 2022 Cumartesi 21.45
- Türkiye - Litvanya: 14 Haziran 2022 Salı