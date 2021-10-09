Euro
10.3829
1.05%
Dolar
8.9684
1.05%
Altın
505.81
1.03%
Borsa
1.398
0.08%
Bitcoin
491.018
1.32%
EXEN Coin
21.98
6.28%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C
    Louis Van Gaal: Türkiye kazansın isterdim

    Louis Van Gaal: Türkiye kazansın isterdim

    Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, Türkiye'nin Norveç'i yenememesine üzüldüğünü söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 11:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, Letonya'yı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

    "TÜRKİYE'NİN KAZANMASINI İSTERDİM"

    Türkiye'nin kazanmasını istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten deneyimli hoca, "Bugün harika oynamadık ama kazandık. Türkiye ve Norveç berabere kaldı. Dünya Kupası'na 1 adım daha yaklaştık. Aldığımız galibiyetten sonra Norveç ve Türkiye ile aradaki puan farkını açtık. Ben kazandığımızdan ötürü mutluyum. Norveç hala en büyük rakibimiz. Norveç'e karşı Türkiye'nin kazanmasını isterdim." dedi.

    Louis Van Gaal: Türkiye kazansın isterdim #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir