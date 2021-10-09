- Haberler
- Milli Takımlar Haberleri
- Louis Van Gaal: Türkiye kazansın isterdim
Louis Van Gaal: Türkiye kazansın isterdim
Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, Türkiye'nin Norveç'i yenememesine üzüldüğünü söyledi.
- Haber Merkezi
- 09.10.2021 - 09:14
- Güncelleme : 09.10.2021 - 11:10
Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, Letonya'yı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.
"TÜRKİYE'NİN KAZANMASINI İSTERDİM"
Türkiye'nin kazanmasını istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten deneyimli hoca, "Bugün harika oynamadık ama kazandık. Türkiye ve Norveç berabere kaldı. Dünya Kupası'na 1 adım daha yaklaştık. Aldığımız galibiyetten sonra Norveç ve Türkiye ile aradaki puan farkını açtık. Ben kazandığımızdan ötürü mutluyum. Norveç hala en büyük rakibimiz. Norveç'e karşı Türkiye'nin kazanmasını isterdim." dedi.