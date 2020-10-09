Dolar
7.9361
-0.0931%
Euro
9.3593
0.0941%
Altın
1914.33
1.0696%
Borsa
1155.33
0.4206%
G. Altın
488.322
1.009%
Bitcoin
86168.22
0.3928%
EXEN Coin
12.87
-0.93%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C
    Luis Suarez'den annesini kaybeden Muslera'ya destek

    Luis Suarez'den annesini kaybeden Muslera'ya destek

    Formasının içine, üzerinde 'Muslera ve ailesine güç diliyorum' yazan bir tişört giyen Luis Suarez, Şili'ye attığı golün ardından bu yazıyı gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 09:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Uruguay Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Şili ile karşı karşıya geldi.

    Rakibini 2-1 mağlup eden Uruguay'da takımının 1. golünü atan Luis Suarez, zor günler geçiren Fernando Muslera'yı unutmadı.

    Luis Suarez den annesini kaybeden Muslera ya destek #1

    Yıldız futbolcu attığı golü, Rizespor maçında ayağı kırılan, geçtiğimiz günlerde de annesi Norma Muslera'yı kaybeden 34 yaşındaki file bekçisine armağan etti.

    'MUSLERA VE AİLESİNE GÜÇ DİLİYORUM'

    Golün ardından formasını kaldıran Suarez, üzerinde 'Muslera ve ailesin güç diliyorum' yazan tişörtü gösterdi.

    33 yaşındaki golcü, bu hareketiyle sosyal medyada büyük takdir topladı.

    Luis Suarez den annesini kaybeden Muslera ya destek #2

    Luis Suarez den annesini kaybeden Muslera ya destek #3

    MUSLERA'DAN TEŞEKKÜR

    Öte yandan İnstagram hesabından bir hikaye paylaşan Muslera, verdiği destekten ötürü yakın arkadaşı Suarez'e teşekkür etti.

    Luis Suarez den annesini kaybeden Muslera ya destek #4

    Luis Suarez den annesini kaybeden Muslera ya destek #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir