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- Luis Suarez'den annesini kaybeden Muslera'ya destek
Luis Suarez'den annesini kaybeden Muslera'ya destek
Formasının içine, üzerinde 'Muslera ve ailesine güç diliyorum' yazan bir tişört giyen Luis Suarez, Şili'ye attığı golün ardından bu yazıyı gösterdi.
- Haber Merkezi
- 09.10.2020 - 09:42
Uruguay Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Şili ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 2-1 mağlup eden Uruguay'da takımının 1. golünü atan Luis Suarez, zor günler geçiren Fernando Muslera'yı unutmadı.
Yıldız futbolcu attığı golü, Rizespor maçında ayağı kırılan, geçtiğimiz günlerde de annesi Norma Muslera'yı kaybeden 34 yaşındaki file bekçisine armağan etti.
'MUSLERA VE AİLESİNE GÜÇ DİLİYORUM'
Golün ardından formasını kaldıran Suarez, üzerinde 'Muslera ve ailesin güç diliyorum' yazan tişörtü gösterdi.
33 yaşındaki golcü, bu hareketiyle sosyal medyada büyük takdir topladı.
MUSLERA'DAN TEŞEKKÜR
Öte yandan İnstagram hesabından bir hikaye paylaşan Muslera, verdiği destekten ötürü yakın arkadaşı Suarez'e teşekkür etti.