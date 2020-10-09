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Luis Suarez'den annesini kaybeden Muslera'ya destek

Luis Suarez'den annesini kaybeden Muslera'ya destek

Formasının içine, üzerinde 'Muslera ve ailesine güç diliyorum' yazan bir tişört giyen Luis Suarez, Şili'ye attığı golün ardından bu yazıyı gösterdi.