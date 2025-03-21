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Haber Merkezi

UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Hırvatistan ile Fransa karşı karşıya geldi.

Stadion Poljud'da oynanan maçta Hırvatistan, Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

Hırvatistan, Fransa'yı 26. dakikada Budimir ve 45+1. dakikada Perisic'in golleriyle devirdi. Hırvatlarda 8. dakikada Kramaric penaltıdan yararlanamadı.

MODRIC VE MBAPPE RAKİP OLDU

Bu maçın ikinci yarısında ise ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Real Madrid formasını giyen iki futbolcu Luka Modric ve Kylian Mbappe bu kez rakip oldular.

GERGİNLİK YAŞANDI

Müsabakanın 86. dakikasında ise ikili arasında tansiyon yükseldi. Mbappe topla ceza sahasına girdi.

Karşısına çıkan Modric topu temiz bir müdahaleyle Mbappe'nin ayağından aldı.

Ancak Fransız futbolcu kendisini yere atarak penaltı bekledi.

Çok sinirlenen Modric, yerdeki Mbappe'nin başına gelip bağırarak sitem etti.

Modric daha sonra Mbappe'yi hakeme şikayet etti.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)