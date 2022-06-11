Lüksemburg - Türkiye maçının muhtemel 11'leri

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 3. maçında Millilerimiz, Lüksemburg'a konuk oluyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Lüksemburg'a konuk olacak.

Başkent Lüksemburg'daki Lüksemburg Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre düdük çalacak. Nobre'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Helder Malheiro olacak.

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden milli takım, 6 puanlı Lüksemburg'un averajla önünde lider durumda bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Litvanya, Faroe Adaları'na konuk olacak.

Muhtemel 11'ler

Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Carlson, Pinto, Pereira, Barreiro, Olesen, Sinani, Thill, Rodrigues

Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun