Petrol
87.6
-3.16%
Euro
17.9729
-0.38%
Dolar
18.4007
0.45%
Altın
975.36
-0.87%
Borsa
3306
0.33%
Bitcoin
352.092
-0.90%
BTXN Coin
8.09
-0.49%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C
    Lüksemburg'un 3 golden fazla attığı takımlar

    Lüksemburg'un 3 golden fazla attığı takımlar

    Milli Takımız'a 3 gol atan Lüksemburg'un, 1998'den beri yalnızca 6 takıma 3 golden fazla atabildiği ortaya çıktı.
    • 23.09.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 14:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız, Lüksemburg'u ağırladı. 3-3 sona eren maç sonunda Milli Takımımız, B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

    2-0 yenildikleri ilk maçın aksine daha temkinli bir oyun sergileyen Lüksemburg, 1 puanı aldı.

    A Millilerin oyunu da bir hayli eleştiri aldı. 600 bin nüfusa sahip olan Lüksemburg'un 3 gol atması bir hayli eleştirildi.

    Lüksemburg un 3 golden fazla attığı takımlar #1

    Sadece 6 takıma 3 gol atabildiler

    Çoğu takımdan farklı bir şekilde mağlup olan Lüksemburg, 1998'den beri katıldığı turnuvalar ve özel maçlarda sadece 6 takıma 3 golden fazla atabildi. Onlardan biri de Türkiye oldu.

    Yenilen 3 golün ardından Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un kadro tercihi de eleştirildi.

    Lüksemburg un 3 golden fazla attığı takımlar #2

    Kuntz'a eleştiriler artıyor

    Birçok genç oyuncuya şans veren Kuntz'un, Salih Uçan'ı kadroya almaması Beşiktaşlıların tepkisini toplamıştı.

    Kalede formsuz görüntü sergileyen Uğurcan Çakır yerine Altay Bayındır'ın değerlendirilmemesi de Fenerbahçeli taraftarların tepkisini topladı.

    Lüksemburg un 3 golden fazla attığı takımlar #3

    Lüksemburg un 3 golden fazla attığı takımlar #4

    Lüksemburg un 3 golden fazla attığı takımlar #5

    Lüksemburg un 3 golden fazla attığı takımlar #6

    Lüksemburg un 3 golden fazla attığı takımlar #7

    Lüksemburg un 3 golden fazla attığı takımlar #8

    Lüksemburg un 3 golden fazla attığı takımlar #9


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Yangından etkilenen 9 bin hektarlık alan yeşerdi
    Yaşam

    Yangından etkilenen 9 bin hektarlık alan yeşerdi

    Şenol Güneş, İstanbul'a geliyor
    Futbol

    Şenol Güneş, İstanbul'a geliyor

    Görüş Bildir