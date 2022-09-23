Lüksemburg'un 3 golden fazla attığı takımlar

Milli Takımız'a 3 gol atan Lüksemburg'un, 1998'den beri yalnızca 6 takıma 3 golden fazla atabildiği ortaya çıktı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız, Lüksemburg'u ağırladı. 3-3 sona eren maç sonunda Milli Takımımız, B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

2-0 yenildikleri ilk maçın aksine daha temkinli bir oyun sergileyen Lüksemburg, 1 puanı aldı.

A Millilerin oyunu da bir hayli eleştiri aldı. 600 bin nüfusa sahip olan Lüksemburg'un 3 gol atması bir hayli eleştirildi.

Sadece 6 takıma 3 gol atabildiler

Çoğu takımdan farklı bir şekilde mağlup olan Lüksemburg, 1998'den beri katıldığı turnuvalar ve özel maçlarda sadece 6 takıma 3 golden fazla atabildi. Onlardan biri de Türkiye oldu.

Yenilen 3 golün ardından Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un kadro tercihi de eleştirildi.





Kuntz'a eleştiriler artıyor

Birçok genç oyuncuya şans veren Kuntz'un, Salih Uçan'ı kadroya almaması Beşiktaşlıların tepkisini toplamıştı.

Kalede formsuz görüntü sergileyen Uğurcan Çakır yerine Altay Bayındır'ın değerlendirilmemesi de Fenerbahçeli taraftarların tepkisini topladı.







