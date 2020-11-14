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    Luyindama Kongo Milli Takımı'nda sakatlandı

    Luyindama Kongo Milli Takımı'nda sakatlandı

    Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Luyindama, milli takım kampında sakatlandı. 26 yaşındaki oyuncu, Kamerun maçı öncesi kadrodan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 14:17
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 14:40
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    Galatasaray'a koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui'den sonra Luyindama'dan da kötü haber geldi.

    Kongo Milli Takımı'ndan gelen davet üzerine ülkesine giden 26 yaşındaki stoper, antrenmanda sakatlandı.

    KADRODAN ÇIKARILDI

    Kongo Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Luyindama, Kamerun ile oynanacak 2022 Afrika Uluslar Kupası elemeleri maçının kadrosundan çıkarıldı.

    Luyindama Kongo Milli Takımı nda sakatlandı #1

    NE ZAMAN GİTSE SAKATLANIYOR

    Hatırlanacağı gibi Kongolu defans oyuncusu, geçtiğimiz sezon da Kongo Milli Takımı kampında sakatlanmış, çapraz bağları kopan oyuncu sezonu kapatmıştı.

    Luyindama Kongo Milli Takımı nda sakatlandı #2

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