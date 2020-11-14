Luyindama Kongo Milli Takımı'nda sakatlandı

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Luyindama, milli takım kampında sakatlandı. 26 yaşındaki oyuncu, Kamerun maçı öncesi kadrodan çıkarıldı.

Galatasaray'a koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui'den sonra Luyindama'dan da kötü haber geldi.

Kongo Milli Takımı'ndan gelen davet üzerine ülkesine giden 26 yaşındaki stoper, antrenmanda sakatlandı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Kongo Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Luyindama, Kamerun ile oynanacak 2022 Afrika Uluslar Kupası elemeleri maçının kadrosundan çıkarıldı.

NE ZAMAN GİTSE SAKATLANIYOR

Hatırlanacağı gibi Kongolu defans oyuncusu, geçtiğimiz sezon da Kongo Milli Takımı kampında sakatlanmış, çapraz bağları kopan oyuncu sezonu kapatmıştı.