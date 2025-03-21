Macar basını: Türk iradesi galip geldi

DHA

A Milli Futbol Takımı, dün oynanan Uluslar Ligi A Ligi Play-off ilk maçında Macaristan’ı 3-1 mağlup ederek Türkiye ile oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Marco Rossi’ye (4 galibiyet, 1 beraberlik) ilk yenilgisini tattırdı ve rövanş için avantaj elde etti.

Türkiye’nin üstün oyunu Macaristan basınında geniş yankı uyandırdı.

"TÜRK İRADESİ GALİP GELDİ"

Macaristan’ın önde gelen gazetelerinden Valogatott, maç sonu analizlerinde şu ifadelere yer verdi:

Türkler ilk pozisyonlarını defans arkasına atılan toplarla yarattı ancak defans oyuncularımız bunları uzaklaştırmayı başardı. İlk 10 dakikada Macarların sahada ümit verici hareketleri oldu ancak önemli bir gol tehlikesi yaşanmadı. Türk Milli Takımı 9’uncu dakikada öne geçti: Oğuz Aydın’ın asistiyle Orkun Kökçü 19 metreden sol alt köşeye akıllıca gol attı. İkili mücadelelerin çoğunu (62%) biz kazandık ancak sahada Türk iradesi galip geldi.

"HEDEF MAÇI ÇEVİRMEK OLACAK"

Bir diğer önemli yayın organı Sportal, şu ifadelerde bulundu:

Teknik direktör Marco Rossi'nin çalıştırdığı Macaristan Milli Takımı, pazar günü Puskas Arena'da sahaya çıkacak ve rakibi yine Türkiye olacak. Hedef, net ve etkili bir hücum oyunuyla ortaya çıkıp maçı çevirmek olacak.

"TÜRKLER KADRO YAPISI İTİBARIYLA DAHA GÜÇLÜ GÖRÜNDÜ"

Nemzetisport ise Türk Milli Takımı için şunları dedi:

Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sakatlıkları nedeniyle sekiz kilit oyuncusunu sahaya sürememesi, Arda Güler ve Merih Demiral'ın sarı kart cezalısı olması, ilk 11'de forma giymesi beklenen Yunus Akgün ve Mert Günok'un da maçta forma giymemesi nedeniyle en güçlü kadrosuyla sahaya çıkamadı. Buna rağmen, Türkler kadro yapısı itibarıyla daha güçlü göründü. Ev sahibi takım oyuncuları sert bir performans ve özverili bir oyun sergiledi.

"MACAR SAVUNMASI KARARSIZDI"

Sports365, İrfan Can Kahveci’nin oyuna girer girmez attığı gol hakkında şu yorumu yaptı:

Macar savunması kararsızdı, oyuna sonradan giren İrfan Kahveci sağ alt köşeye şık bir gol attı. Macaristan Milli Takımı, İstanbul'da oynanan Milletler Ligi Elemeleri ilk maçında rakibine 3-1 mağlup oldu. Ancak liderliğe kimin yükseleceği pazar günü Budapeşte'de oynanacak rövanş maçında belli olacak.

"TÜRKLERE KARŞI RÖVANŞ MAÇI ZOR OLACAK"

Magyarnemzet'in ise Macaristan Milli Takımı’nın oyuncu değişikliklerinin skora etki ettiğini belirten açıklamaları şu şekilde:

Dominik Szoboszlai'nin İstanbul'da yedek olarak oyuna giren oyunculardan memnun olmadığını düşünüyoruz. Szalai ve Bence Dardai olmadan Türklere karşı rövanş maçı zor olacak.

"HER İKİ TAKIM DA GALİBİYET İÇİN OYNAMAYA DEVAM ETTİ"

Son olarak Macaristan Milli Takımının enerjisinin Türkiye’ye göre düşük olduğunu belirten M4sport, şu ifadeler ile maçı değerlendirdi:

Her iki takım da galibiyet için oynamaya devam etti ve güzel aksiyonlar çıkardı, tehlikeli paslar, müdahaleler ve şutlar her iki tarafta da birbirini takip etti ancak savunma son anda uzaklaştırmayı başardı. Vincenzo Montella'nın takımı iki gol üstünlükle daha az risk aldı ve Macarlar işleri daha iyi hale getirmek için yeterli enerjiye sahip değildi.

"MACARİSTAN'IN BİR MUCİZEYE İHTİYACI VAR"

Macar basını, takımın bu skoru çevirebilmesi için ciddi bir reaksiyon göstermesi gerektiğini belirterek, rövanşta olası senaryoları tartışmaya başladı. Origo, bu konuda şunları dedi: