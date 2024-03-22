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Macaristan ile Türkiye iftar yemeğinde bir arada

Macaristan ile Türkiye iftar yemeğinde bir arada Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak özel maç öncesinde iki ülkenin futbol federasyonu heyetleri iftar yemeğinde bir araya geldi.