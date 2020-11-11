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    Macaristan Teknik Direktörü Rossi koronavirüse yakalandı

    A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Macaristan'ın teknik direktörü Marco Rossi'nin, koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 13:45
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 14:26
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    Macaristan Teknik Direktörü Rossi koronavirüse yakalandı

    UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi'nin, koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

    Macaristan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Rossi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 56 yaşındaki teknik adamın karantinaya alındığı belirtildi.

    UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

    Macaristan Teknik Direktörü Rossi koronavirüse yakalandı #1

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