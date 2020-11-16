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- Macaristan-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Macaristan-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 17:28
- Güncelleme : 16.11.2020 - 18:08
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 4. maçında Rusya'yı 3-2 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Gözler şimdi deplasmanda oynanacak Macaristan maçına çevrildi. Ay-yıldızlı ekibimiz, çıkışını sürdürmek için deplasmanda Macaristan'ı mağlup etmek istiyor. Türkiye'de oynanan Macaristan maçında rakibimiz 1-0 kazanmayı başarmıştı.
18 Kasım Çarşamba günü Puşkaş Arena'da oynanacak mücadele 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
A Milli Takım kadrosu:
Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Caner Erkin, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Kenan Karaman