Haber Merkezi
UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Türkiye deplasmanda Macaristan’ın konuğu oldu.
Puskas Arena’da oynanan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer düdük çaldı.
Zwayer’in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz üstlendi.
MİLLİLER ORUÇ AÇTI
Mücadelenin 9’uncu dakikasında orta alanda yaşanan bir pozisyonun ardından Alman hakem Felix Zwayer, futbolcuların oruçlarını açması için oyunu durdurdu.
Hakem Zwayer’in düdüğünün ardından yedek kulübesinin önüne gelen milli futbolcular, hurma ve suyla oruçlarını açtı.
Kısa aranın ardından oyun devam etti.
(Görüntüler TV 8'den alınmıştır.)
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