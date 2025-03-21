Macaristan - Türkiye maçında Felix Zwayer düdük çalacak

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında 23 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de Macaristan'a konuk olacak.

Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadelede, Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner üstlenecek.

VAR İLE AVAR DA DUYURULDU

Müsabakada Bastian Dankert VAR, Bastian Dankert da AVAR olarak görev yapacak.

EURO 2024'TE MAÇIMIZI YÖNETTİ

Felix Zwayer, daha önce A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te Portekiz ile oynadığı maçı yönetmişti.

Ay-Yıldızlılar, o karşılaşmada 3-0 mağlup olmuştu.