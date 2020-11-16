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Macaristan-Türkiye maçının hakemi
Uluslar Ligi'nde çok önemli bir sınava çıkacak olan A Milli Takımımız, Macaristan ile karşılaşacak. UEFA, maça Slovak hakem Ivan Kruzliak'ı atadı.
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 14:56
- Güncelleme : 16.11.2020 - 15:00
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan ile deplasmanda oynayacağı maçı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
KRİTİK MAÇTA SLOVAK HAKEM
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.