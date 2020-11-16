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    Macaristan-Türkiye maçının hakemi

    Uluslar Ligi'nde çok önemli bir sınava çıkacak olan A Milli Takımımız, Macaristan ile karşılaşacak. UEFA, maça Slovak hakem Ivan Kruzliak'ı atadı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 14:56
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 15:00
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    Macaristan-Türkiye maçının hakemi

    A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan ile deplasmanda oynayacağı maçı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

    KRİTİK MAÇTA SLOVAK HAKEM

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

    Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

    Macaristan-Türkiye maçının hakemi #1

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