Macaristan - Türkiye maçının ilk 11'leri Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Macaristan'ın konuğu olacak.

ensonhaber.com

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

A Milli Takımı'nda sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Bu iki ismin yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın aday kadroya dahil edilirken, son olarak da Abdülkerim Bardakcı milli takıma çağrıldı.

İlk 11'ler

Macaristan: Gulacsi, Lang, Szalai, Balogh, Nego, Nagy, Szoboszlai, Kerkez, Schafer, Varga, Sallai

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Enes Ünal