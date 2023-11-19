Manchester United'dan Altay Bayındır ve Türkiye paylaşımı! Manchester United, A Milli Takımımızın Almanya'yı deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından Altay Bayındır ve millileri kutladı.

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A Milli Futbol Takımımız, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile karşı karşıya geldi. Milliler, mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve penaltıdan Yusuf Sarı kaydetti. Almanya’nın golleri ise Havertz ve Füllkrug’dan geldi.

Bu müsabakanın ardından İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan Altay Bayındır ve Türkiye paylaşımı geldi.

ManU, millileri kutladı

ManU, maça ilk 11'de başlayan ve kritik kurtarışlara imza atan Altay Bayındır'ı ve millileri Manchester United sosyal medya hesabından kutladı.