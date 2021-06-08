İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini, "Türkiye çok güçlü bir takım. Oyuncularına bakın. Çok teknikler." ifadelerini kullandı.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, EURO 2020'ye kısa süre kala turnvuayla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Mancini açıklamalarında, “İyi durumdayız. Uzun süredir bu turnuvaya hazırlanıyoruz. Giderek yaklaştık. Daha fazla duygu yoğunluğu yaşıyoruz.

“OYUNCULAR MUTLULAR”

Takımda yarattığımız atmosferi de beğendim ve genç oyuncular bu kadar kısa sürede başarılar elde ettikleri için mutlular. Ayrıca, 'takım' olabilmemizde yardımı çok olan tecrübeli oyuncularıma da teşekkür ediyorum.

Çoğu oyuncunun gelişmesi için zamana ihtiyacı var. Ancak Donnarumma, Barella gibi oyuncularım hızlı öğreniyor, çabuk gelişiyorlar. Ayrıca henüz çok genç oldukları için gelişecek çok noktaları var.





“TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ”

Bir takımın mutlu olması ve herkesin kendini bu takımın içinde hissetmesi önemli bir faktördür. Bizim başarılı olduğumuz alan bu. Bu atmosferi hızlıca yarattık ve böyle devam etmesini sağladık. Bu takım içerisindeki herkes mutlu. İtalya için oynamaktan keyif alıyorlar. Bu çok önemli.

Türkiye çok güçlü bir takım. Oyuncularına bakın. Çok teknikler, fizikleri çok iyi. Son yıllarda Türkiye çok gelişti. Bence İsviçre ve Galler de çok güçlü takımlar.” ifadelerini kullandı.