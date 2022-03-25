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    Mancini'nin annesi: Ben olsam Balotelli'yi milli takıma çağırırdım

    Kuzey Makedonya'ya elenen İtalya'da teknik direktör Mancini'nin annesi, "Oğluma tavsiye vermek istemem am ben Mario Balotelli'yi milli takıma çağırırdım." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 21:02
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    Mancini'nin annesi: Ben olsam Balotelli'yi milli takıma çağırırdım

    İtalya'nın Kuzey Makedonya'ya flaş bir şekilde elenişinin yankıları devam ediyor.

    İtalyan medyası teknik direktör Roberto Mancini'yi eleştirirken, tecrübeli teknik adama bir yorum da annesinden geldi.

    "BEN OLSAM BALOTELLI'Yİ ÇAĞIRIRDIM"

    Corriere dello Sport'ta yer alan ahabere göre Mancini'nin annesi Marianna Puolo, "Hücumda iyi değildik. Oğluma tavsiye vermek istemem am ben Mario Balotelli'yi milli takıma çağırırdım. Çünkü çok iyi fiziksel güce sahip ve kale önünde kimse onu durduruamıyor." dedi.

    Mancini, bir önceki milli arada Balotelli'yi çağırsa da Kuzey Makedonya maçı için aday listeye Adana Demirsporlu forveti eklememişti. İtalya'da bu maçta santrfor bölgesinde Ciro Immobile başlamıştı.

    31 yaşındaki Balotelli bu sezon Adana Demirspor forması ile 27 resmi maçta 12 gol atıp 6 da asist yaptı.

    Mancini nin annesi: Ben olsam Balotelli yi milli takıma çağırırdım #1

    Mancini nin annesi: Ben olsam Balotelli yi milli takıma çağırırdım #2


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