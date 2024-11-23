Marco Rossi: Türkiye, benim kurada kaçınmak istediğim tek takımdı

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UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin, A/B Ligi play-off turunda yer aldığı kura çekiminde ayrıca B/C, C/D Ligi Play-Off'ları ile A Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirlendi.

RAKİP MACARİSTAN

Kura çekiminde seri başı olmayan A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile eşleşti.

A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off turu karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları ise 8 Haziran 2025'te yapılacak.

"BİZİM İÇİN ŞANSLI KURA OLDUĞUNU SÖYLEYEMEYİZ"

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, kura çekiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Rossi, şu ifadeleri kullandı: