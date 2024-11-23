Marco Rossi: Türkiye, benim kurada kaçınmak istediğim tek takımdı

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi.
Türkiye'nin, A/B Ligi play-off turunda yer aldığı kura çekiminde ayrıca B/C, C/D Ligi Play-Off'ları ile A Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirlendi.
RAKİP MACARİSTAN
Kura çekiminde seri başı olmayan A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile eşleşti.
A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off turu karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.
A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları ise 8 Haziran 2025'te yapılacak.
"BİZİM İÇİN ŞANSLI KURA OLDUĞUNU SÖYLEYEMEYİZ"
Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, kura çekiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Rossi, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye, benim kurada kaçınmak istediğim tek takımdı çünkü takımın gücünü ve sahip olduğunuz birçok değerli futbolcuyu biliyorum. Ayrıca, Türkiye'de deplasman maçı oynamanın ne denli güç olduğunun da farkındayım. Türkiye ile dış sahada oynayacağımız karşılaşma çok sıcak bir atmosferde geçecek. Bizim için şanslı bir kura olduğunu söyleyemeyiz.
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