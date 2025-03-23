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UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükseldi.

İstanbul'da oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan Türkiye'nin deplasmandaki golleri, Hakan Çalhanoğlu (P), Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, maçın ardından konuştu.

"YENİLGİYİ HAK ETTİK"

Puskas Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Rossi, şunları dedi:

Konsantrasyonumuz hiç yoktu, bu kabul edilemez. Yenilgiyi hak ettik.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI EN ÜST DÜZEY TAKIMLARDAN BİRİ"

Türkiye karşısında aldıkları iki yenilginin, Dünya Kupası eleme maçları öncesinde morallerini bozmaması gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, şu değerlendirmede bulundu:

Aramızda gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Dört defansla oynadık, teknik direktör olarak her sorumluluğu alıyorum. B Ligi’ne düşmemek için elimizden geleni yaptık. Maalesef bazı oyuncularımızı oynatamadık. İstanbul’da da aynı sorunları yaşadık. Bu şartlarda Türkiye'ye iki kez yenildik. Farklı taktikler ortaya koymaya çalıştık ama bazı konularda istediklerimizi maalesef yapamadık. Eleştiri yaparken her zaman rakibimizin gücü ve yeteneğine de bakın. Türk Milli Takımı çok iyi bir takım. Türk Milli Takımı en üst düzey takımlardan biri. Çok iyi bir kaliteye sahip. Sadece oyuncuları da değil teknik direktörü de çok iyi.

"YEDEK BİR BİLET ANLAMI TAŞIYOR"

Rossi, bir gazetecinin "B Ligi'nde oynamak Avrupa Şampiyonası'na yedek bilet almak için avantaj olabilir mi?" sorusu üzerine, şu şekilde konuştu: