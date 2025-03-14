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Marcus Rashford sürprizi! İngiltere'nin aday kadrosu belli oldu

Marcus Rashford sürprizi! İngiltere'nin aday kadrosu belli oldu Marcus Rashford, İngiltere milli takımında son olarak Mart 2024'te Brezilya'ya karşı yapılan hazırlık maçında oynadıktan sonra 1 yıllık aranın ardından yeniden milli takıma çağrıldı.