Marek Hamsik, Milli Takım'a veda etti

Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Marek Hamsik, Slovakya'nın Şili ile karşılaştığı hazırlık maçıyla birlikte milli takım kariyerini sonlandırdı.

Slovakya Milli Takımı, hazırlık maçında Şili ile karşı karşıya geldi.

Bu maç aynı zamanda, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Marek Hamsik'in de milli takım kariyerindeki son maçı oldu.

2007 yılından bu yana forma giyiyor

2007 yılından bu yana Slovakya Milli Takımı'nın formasını giyen başarılı oyuncu, milli takım formasını; en çok oynayan ve en çok gol atan oyuncu olarak Şili karşısında son maçına çıktı.

Milli forma ile 136 maça çıktı

35 yaşındaki milli oyuncu, Slovakya ile çıktığı 136 maçta 26 gol ve 20 asist kaydetti.

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