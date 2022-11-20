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    Marek Hamsik, Milli Takım'a veda etti

    Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Marek Hamsik, Slovakya'nın Şili ile karşılaştığı hazırlık maçıyla birlikte milli takım kariyerini sonlandırdı.
    • 20.11.2022 - 21:45
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 22:00
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    Marek Hamsik, Milli Takım'a veda etti

    Slovakya Milli Takımı, hazırlık maçında Şili ile karşı karşıya geldi.

    Bu maç aynı zamanda, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Marek Hamsik'in de milli takım kariyerindeki son maçı oldu.

    2007 yılından bu yana forma giyiyor

    2007 yılından bu yana Slovakya Milli Takımı'nın formasını giyen başarılı oyuncu, milli takım formasını; en çok oynayan ve en çok gol atan oyuncu olarak Şili karşısında son maçına çıktı.

    Marek Hamsik, Milli Takım a veda etti #1

    Milli forma ile 136 maça çıktı

    35 yaşındaki milli oyuncu, Slovakya ile çıktığı 136 maçta 26 gol ve 20 asist kaydetti.

    Marek Hamsik, Milli Takım'a veda etti İZLE

    Marek Hamsik, Milli Takım a veda etti #2


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