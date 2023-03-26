Mario Balotelli'den Roberto Mancini'ye tepki

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda EURO 2020'nin iki finalisti İtalya ve İngiltere karşı karşıya gelmişti.

Napoli'nin sahası olan Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip İngiltere olmuştu.

Maçtan istenilen sonucu alamayan İtalya'da takımın teknik direktörü Roberto Mancini, forvet konusundaki eksiklerle ilgili serzenişte bulunmuştu.

Geçtiğimiz sezon ülkemizde Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, Mancini ile aynı görüşte olmadığını söyledi.

İtalyan futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"İtalya'da yeterince forvet var ve hepsi formda, güven bana"

"Pişmanlık, düzenli olarak dersini almayan ve her şey bittiğinde oraya varamayanların duygusudur. Ya da basitçe söyleyeyim, oraya asla varamazlar."